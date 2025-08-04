"Ливерпуль" крупно обыграл "Атлетик" в первом товарищеском матче команд

Английский "Ливерпуль" со счетом 4:1 обыграл испанский "Атлетик" в товарищеском матче.

Английский "Ливерпуль" со счетом 4:1 обыграл испанский "Атлетик" в товарищеском матче.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Англии.

Рио Нгумоха открыл счет на второй минуте и вывел хозяев поля вперед. Дарвин Нуньес на пятой минуте удвоил преимущество своей команды. Алекс Падилья на 42-й минуте отличился автоголом и увеличил разрыв в счете. Харви Эллиотт на 58-й минуте забил четвертый мяч красных. Горка Гурусета на 76-й минуте отыграл один из пропущенных мячей.

Отметим, что команды в этим минуты проводят еще один товарищеский матч, к 4-й минуте встречи счет в игре не открыт.

"Ливерпуль" начнет новый сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии с "Кристал Пэлас". "Атлетик" откроет новый сезон Ла Лиги 17 августа игрой с "Севильей".