О нас

"Ливерпуль" крупно обыграл "Атлетик" в первом товарищеском матче команд

"Ливерпуль" крупно обыграл "Атлетик" в первом товарищеском матче команд Английский "Ливерпуль" со счетом 4:1 обыграл испанский "Атлетик" в товарищеском матче.
Футбол
4 августа 2025 г. 23:05
Ливерпуль крупно обыграл Атлетик в первом товарищеском матче команд

Английский "Ливерпуль" со счетом 4:1 обыграл испанский "Атлетик" в товарищеском матче.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Англии.

Рио Нгумоха открыл счет на второй минуте и вывел хозяев поля вперед. Дарвин Нуньес на пятой минуте удвоил преимущество своей команды. Алекс Падилья на 42-й минуте отличился автоголом и увеличил разрыв в счете. Харви Эллиотт на 58-й минуте забил четвертый мяч красных. Горка Гурусета на 76-й минуте отыграл один из пропущенных мячей.

Отметим, что команды в этим минуты проводят еще один товарищеский матч, к 4-й минуте встречи счет в игре не открыт.

"Ливерпуль" начнет новый сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии с "Кристал Пэлас". "Атлетик" откроет новый сезон Ла Лиги 17 августа игрой с "Севильей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Liverpul" İspaniya təmsilçisi üzərində böyükhesablı qələbə qazanıb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi