"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка английской лиги

"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка английской футбольной лиги.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Английской футбольной лиги, были оглашены итоги расследования в отношении "Ливерпуля", которое было открыто после матча 1/16 финала Кубка лиги.

В составе "Ливерпуля" вышел игрок, не имевший права участвовать в Кубке лиги – полузащитник Педро Чиривелья.

Мерсисайдцы избежали исключения из турнира и вместо этого будут должны заплатить штраф в размере 200 тыс фунтов. При этом половина суммы наложена на "Ливерпуль" условно, и клуб будет вынужден выплатить её в том случае, если нарушит правила аналогичным образом в следующем сезоне.

Отметим, что матч завершился победой "Ливерпуля" над "Милтон-Кинс Донс" со счётом 2:0.