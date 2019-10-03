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"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка английской лиги

"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка английской лиги

"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка английской футбольной лиги.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Английской футбольной лиги, были оглашены итоги расследования в отношении "Ливерпуля", которое было открыто после матча 1/16 финала Кубка лиги.
В составе "Ливерпуля" вышел игрок, не имевший права участвовать в Кубке лиги – полузащитник Педро Чиривелья. 

Мерсисайдцы избежали исключения из турнира и вместо этого будут должны заплатить штраф в размере 200 тыс фунтов. При этом половина суммы наложена на "Ливерпуль" условно, и клуб будет вынужден выплатить её в том случае, если нарушит правила аналогичным образом в следующем сезоне.

Отметим, что матч завершился победой "Ливерпуля" над "Милтон-Кинс Донс" со счётом 2:0.

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