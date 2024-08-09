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"Ливерпуль" интересуется полузащитником "Реала Сосьедад"

"Ливерпуль" интересуется полузащитником "Реала Сосьедад" «Ливерпуль» активно пытается уговорить 25-летнего полузащитника "Реала Сосьедад" Мартина Субименди перейти к ним, в то время как испанский клуб старается сохранить футболиста.
Футбол
9 августа 2024 г. 05:53
Ливерпуль интересуется полузащитником Реала Сосьедад

«Ливерпуль» активно пытается уговорить 25-летнего полузащитника "Реала Сосьедад" Мартина Субименди перейти к ним, в то время как испанский клуб старается сохранить футболиста.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, мерсисайдцы акцентируют внимание на том, что, перейдя в «Ливерпуль», Субименди получит возможность выступать в топ-клубе и играть в Лиге чемпионов. Кроме того, полузащитника уверяют в том, что он станет важной частью команды нового тренера английского клуба Арне Слота.

Субименди выступает за "Реал Сосьедад" с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за испанцев 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Liverpul” “Real Sosyedad”ın yarımmüdafiəçisini transfer etmək üçün səylərini əsirgəmir

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