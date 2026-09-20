День нефтяника: Роль черного золота в истории Азербайджана

Сегодня в Азербайджане отмечается День нефтяника. Это священный профессиональный праздник, посвященный специалистам нефтегазовой отрасли, которые днем и ночью самоотверженно трудятся, закладывая основу экономического суверенитета и мощи Азербайджана.

В истории каждого народа существуют такие знаменательные моменты, которые не просто фиксируются в календаре, но продолжают с гордостью жить в памяти людей. 20 сентября является одной из таких значимых дат для азербайджанского народа.

Этот день - не просто календарная дата, а выражение глубокого уважения и почтения к труду инженеров, буровиков, геологов и всех работников нефтяного сектора, которые обращают "черное золото" страны на благо народа и развитие государства.

Эта дата выбрана не случайно - 32 года назад именно в этот день был подписан "Контракт века", определивший будущее нашей страны и превративший ее в одного из ведущих игроков на мировой энергетической карте. Тот контракт, который открыл новый экономический этап в истории независимости Азербайджана, укрепил его государственность, дал мощный толчок благосостоянию народа. Но смысл Дня нефтяника не ограничивается лишь "Контрактом века". Данный праздник также является торжеством богатого наследия, которое "черное золото" дарило Азербайджану на протяжении столетий, а также символом беспримерной самоотверженности и неустанного труда нефтяников.

Баку, который называют нефтяной столицей мира

В 1848 году на Биби-Эйбате, недалеко от Баку, была пробурена первая в мире нефтяная скважина, что положило начало новой эре в нефтедобыче. Во второй половине XIX века Баку называли "нефтяной столицей мира" - здесь добывалась большая часть мировой нефти.

В 1901 году на бакинских нефтяных промыслах было добыто 11,4 млн т нефти, что составляло 50% мировой добычи нефти. Баку в этот период был не просто городом, а энергетическим центром мира.

Однако история не всегда была безоблачной. Распад Советского Союза и переход к новой экономической системе поставили Азербайджан перед серьезными вызовами. В этот сложный период, в 1994 году, подписание "Контракта века" стало поворотным моментом для страны. Сотрудничество с ведущими мировыми компаниями по разработке месторождений "Азери–Чыраг–Гюнешли" дало новое дыхание нефтяной отрасли: была создана современная инфраструктура, значительно возросли объемы и эффективность добычи, а в экономику страны привлекли миллиарды долларов инвестиций.

Эти доходы укрепили государственный бюджет Азербайджана, открыли широкие возможности для социальных программ и инфраструктурных проектов. Экспорт энергоресурсов превратил нашу страну в надежного партнера на мировом рынке нефти и газа. А самое главное, эти успехи послужили укреплению азербайджанского государства и повышению его международного авторитета.

Цифры, демонстрирующие энергетическую мощь Азербайджана

На сегодняшний день Азербайджан входит в число государств, играющих значительную роль на глобальном энергетическом рынке. Являясь одним из крупнейших экспортеров нефти Каспийского бассейна, страна обладает стратегическим значением благодаря нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) и другим международным проектам.

Сотни миллионов тонн нефти и сотни миллиардов кубометров природного газа, добытых на блоке месторождений АЧГ, превратили Азербайджан в ключевой центр региональной энергетической карты. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является крупнейшим акционером данного проекта, что еще больше укрепляет контроль страны над своим энергетическим будущим.

В первом полугодии 2026 года на операционные расходы по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) было направлено около $75 млн, а на капитальные затраты - порядка $57 млн. Общая протяженность этого трубопровода составляет 1 768 км. С момента ввода в эксплуатацию в июне 2006 года до конца июня 2026 года по нему было транспортировано в общей сложности около 631 млн тонн, то есть свыше 4,7 млрд баррелей сырой нефти. Из этого объема в порту Джейхан было загружено 6 276 танкеров, отправленных на мировые рынки.

В январе - июне текущего года через трубопровод БТД было экспортировано около 13 млн тонн (приблизительно 94 млн баррелей) сырой нефти и конденсата. Указанные объемы были загружены в 131 танкер на терминале Джейхан и направлены на международные рынки.

В настоящее время нефтепровод БТД главным образом транспортирует нефть АЧГ и конденсат "Шахдениз" из Азербайджана. Помимо этого, по БТД перекачиваются сырая нефть и конденсат из других стран Каспийского региона - Казахстана, Туркменистана, а также дополнительные объемы, добываемые SOCAR в Азербайджане.

С 1 июля текущего года операторство трубопровода БТД, а также общее управление операционной деятельностью по системам БТД и Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) было передано от компании "BP Exploration (Caspian Sea) Limited" дочерней структуре SOCAR - "SOCAR Midstream Operations" ООО.

Последние показатели в добыче нефти и газа

С момента ввода в эксплуатацию месторождений АЧГ и "Шахдениз" по 1 июля 2026 года было добыто около 679,8 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, а также 529,6 млрд кубометров газа. Из этого объема 625,6 млн тонн нефти и 251,1 млрд кубометров газа приходятся на долю АЧГ, а около 54,2 млн тонн конденсата и 278,5 млрд кубометров газа - на долю "Шахдениз".

В настоящее время SOCAR владеет крупнейшей долей в контракте АЧГ – 35,3%. Добыча нефти на месторождении осуществляется с помощью 7 платформ. Наиболее низкий показатель добычи фиксируется на самой старой платформе блока - "Чыраг", работающей с 1997 года. Здесь добывается 19,3 тыс. баррелей нефти в сутки. Самый высокий показатель приходится на платформу "Центральный Азери" - 88 тыс. баррелей в сутки, или около 4,4 млн тонн в год.

Однако мир меняется. Новые тенденции на энергетическом рынке - снижение спроса на нефть и растущая роль возобновляемых источников энергии - ставят перед Азербайджаном новые цели. Приоритетом нашей страны теперь является не только нефть, но и развитие газовой промышленности, расширение экспорта газа и увеличение инвестиций в сферу альтернативной энергетики.

День национальной гордости

Таким образом, День нефтяника – это не просто профессиональный праздник, но и день уважения к нефтяникам Азербайджана, людям, которые пишут летопись "черного золота". Этот день также напоминает о силе нашего государства, воле нашего народа и богатой энергетической истории, которую мы оставляем в наследство будущим поколениям.

"Контракт века", подписанный 32 года назад, уже полностью доказал себя – укрепив Азербайджан как сильное и независимое государство. А сейчас нефтяники Азербайджана снова на передовой, чтобы ответить на вызовы нового века – на этот раз ради более "зеленого", устойчивого и инновационного энергетического будущего.