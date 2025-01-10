"Ливерпуль" интересуется грузинским вингером Хвичей Кварацхелией

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может приобрести грузинского вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию.
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"Ливерпуль может рассмотреть трансфер Хвичи Кварацхелии из "Наполи", если будет принято решение о его уходе из клуба в это трансферное окно", - написал инсайдер спортивного издания Дэвид Орнштейн.
По его словам, контракт 23-летнего полузащитника с текущим клубом действует до июня 2027 года, однако "бездействие" в отношении нового соглашения действующей команды игрока увеличило интерес к нему европейских грандов.
Орнштейн отметил, что среди клубов, желающих приобрести игрока сборной Грузии, - французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Челси".
"Наполи не спешит расставаться с футболистом, забившим 30 голов и сделавшим 29 результативных передач в 107 матчах за клуб, и согласится на продажу только за значительную сумму", - подчеркнул журналист.
При этом он отметил, что в составе "красных" уже есть такие игроки, как Луис Диас, Коди Гакпо, Диогу Жота и Дарвин Нуньес, способные играть на той же позиции, что и Кварацхелия: "Это означает, что для места под такое дополнение может потребоваться значительный уход - независимо от интереса "Наполи" к Федерико Кьезе, который практически не играл после перехода из "Ювентуса" в "Ливерпуль" в августе прошлого года".
"Ливерпуль" специально не ищет игрока профиля Кварацхелии, но ценит его, следит за ним и будет готов побороться, если возникнет возможность на рынке", - добавил Орнштейн.