"Ливерпуль" интересуется грузинским вингером Хвичей Кварацхелией

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может приобрести грузинского вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию.

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может приобрести грузинского вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию.

Об этом Report cообщает со ссылкой на издание The Athletic.

"Ливерпуль может рассмотреть трансфер Хвичи Кварацхелии из "Наполи", если будет принято решение о его уходе из клуба в это трансферное окно", - написал инсайдер спортивного издания Дэвид Орнштейн.

По его словам, контракт 23-летнего полузащитника с текущим клубом действует до июня 2027 года, однако "бездействие" в отношении нового соглашения действующей команды игрока увеличило интерес к нему европейских грандов.

Орнштейн отметил, что среди клубов, желающих приобрести игрока сборной Грузии, - французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Челси".

"Наполи не спешит расставаться с футболистом, забившим 30 голов и сделавшим 29 результативных передач в 107 матчах за клуб, и согласится на продажу только за значительную сумму", - подчеркнул журналист.

При этом он отметил, что в составе "красных" уже есть такие игроки, как Луис Диас, Коди Гакпо, Диогу Жота и Дарвин Нуньес, способные играть на той же позиции, что и Кварацхелия: "Это означает, что для места под такое дополнение может потребоваться значительный уход - независимо от интереса "Наполи" к Федерико Кьезе, который практически не играл после перехода из "Ювентуса" в "Ливерпуль" в августе прошлого года".

"Ливерпуль" специально не ищет игрока профиля Кварацхелии, но ценит его, следит за ним и будет готов побороться, если возникнет возможность на рынке", - добавил Орнштейн.