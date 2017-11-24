Лионелю Месси в четвертый раз вручили "Золотую бутсу"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Нападающему "Барселоны" Лионелю Месси вручили "Золотую бутсу".

Как сообщает Report, о том что аргентинец в четвёртый раз стал её обладателем, стало известно ещё в мае, но награда была вручена только сейчас.

"Золотую бутсу" аргентинцу вручил партнёр по команде Луис Суарес.

Лионель Месси в сезоне-2016/17 Ла Лиги провёл 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачётных очка. Второе место занял форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).

Отметим, что ранее Лионель Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере.

В рейтинге "Золотой бутсы" сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных чемпионатов, оценивается в 2 очка.