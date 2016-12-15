Лионель Месси женится в 2017 году

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Аргентинский форвард испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси узаконит свои отношения с подругой Антонеллой Рокуццо в 2017 году.

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Точная дата торжества не сообщается, но известно, что оно пройдет в родном городе будущих супругов - Росарио.

Месси и Рокуццо познакомилась в окрестностях Росарио будучи детьми. Они стали встречаться, когда футболист подписал контракт с "Барселоной" в 2000 году. Месси и Рокуццо воспитывают двоих детей - четырехлетнего Тьяго и однолетнего Матео.