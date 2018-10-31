Лионель Месси возобновил тренировки - ФОТО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси вернулся к тренировкам в составе своего клуба.

Как сообщает Report, об этом отмечается в официальном Твиттер испанской команды.

Отметим, что футболист получил травму руки в домашнем матче IX тура Ла лиги с "Севильей" (4:2).

Ранее сообщалось, что форвард может пропустить около трёх недель.

Аргентинский форвард провёл за каталонский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 голов, а также 6 результативных передач.