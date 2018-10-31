 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лионель Месси возобновил тренировки - ФОТО

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси вернулся к тренировкам в составе своего клуба. 

    Как сообщает Report, об этом отмечается в официальном Твиттер испанской команды. 

    Отметим, что футболист получил травму руки в домашнем матче IX тура Ла лиги с "Севильей" (4:2).

    Ранее сообщалось, что форвард может пропустить около трёх недель.

    Аргентинский форвард провёл за каталонский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 голов, а также 6 результативных передач.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi