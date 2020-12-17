Лионель Месси установил историческое достижение в "Барселоне"

В матче 19-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Реал Сосьедад". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В матче 19-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Реал Сосьедад". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, в этом матче форвард "Барселоны" Лионель Месси установил историческое достижение, одержав 300-ю победу на "Камп Ноу". На его счету 211 побед в чемпионате Испании, 53 в Лиге чемпионов, 30 в Кубке Испании и 6 в Суперкубке страны. Ему удалось забить 380 голов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провел 12 матчей, забив 5 мячей.

"Барселона" набрала 20 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. "Реал Сосьедад" (26) - на 2-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 матчах 26 очков мадридский "Атлетико".