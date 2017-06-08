Лионель Месси приобрел отель за 30 млн евро

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Футболист испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси приобрел четырехзвездочный отель в муниципалитете Ситжес, расположенном в 40 км от каталонской столицы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты "Экспансьон", стоимость гостиницы, расположенной недалеко от моря, составила около 30 млн евро.

В здании, которое было построено в 2013 году, насчитывается 77 номеров. В высокий сезон цена за ночь в отеле составляет 250-300 евро. В нем имеется спа-центр, бассейн, бар с панорамными видами.