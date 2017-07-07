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    Лионель Месси пожертвовал еду и напитки, оставшиеся после свадьбы

    Аргентинский футболист 30 июня сыграл свадьбу с Антонеллой Рокуццо

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Футболист Аргентинской сборной и испанского клуба "Барселона" Лионель Месси передал на благотворительные цели всю еду и напитки, которые остались после его свадьбы с Антонеллой Рокуццо.

    Как сообщает Report, директор благотворительного фонда Пабло Альгрен в интервью “Bleacherreport” заявил, что были приняты продукты, еда и безалкогольные напитки.

    Отметим, что Аргентинский футболист 30 июня в родном городе Росарио сыграл свадьбу с Антонеллой Рокуццо.

    На свадьбе приняли участие 260 гостей, в том числе Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике, Даниэл Алвес и многие другие звезды футбола.

    Пара предложила гостям свадьбы в качестве подарка сделать пожертвования в "Фонд Месси", созданный для оказания помощи детям.

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