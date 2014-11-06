Лионель Месси повторил рекорд по голам за всю историю Лиги чемпионов

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ / Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил свой 71-й мяч в футбольной Лиге чемпионов и сравнялся с обладателем рекорда по количеству голов за всю историю турнира экс-форвардом мадридского "Реала" и немецкого "Шальке" Раулем, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Месси в среду оформил дубль в выездном матче группового этапа турнира против амстердамского "Аякса", отличившись на 36-й и 76-й минутах. Итоговый счет матча — 2:0 в пользу "Барселоны".

На счету ближайшего преследователя Месси из числа игроков, чьи команды выступают в Лиге чемпионов, нападающего "Реала" Криштиану Роналду 70 голов.