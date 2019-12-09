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Лионель Месси не попал на матч с "Интером"

Лионель Месси не попал на матч с "Интером"

"Барселона" опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским "Интером".

Как сообщает Report, в список, состоящий из 20 футболистов, не попал аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в игре не примет участия защитник каталонцев Жерар Пике.

Отметим, что предстоящий 10 декабря матч "Интер" - "Барселона" начнется в 00:00 по бакинскому времени. В V туре каталонский клуб обеспечил путевку в 1/8 финала. Что касается "Интера", он должен обязательно завоевать победу, чтобы перейти в очередной этап. 

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