Лионель Месси не попал на матч с "Интером"

"Барселона" опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским "Интером".

Как сообщает Report, в список, состоящий из 20 футболистов, не попал аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в игре не примет участия защитник каталонцев Жерар Пике.

Отметим, что предстоящий 10 декабря матч "Интер" - "Барселона" начнется в 00:00 по бакинскому времени. В V туре каталонский клуб обеспечил путевку в 1/8 финала. Что касается "Интера", он должен обязательно завоевать победу, чтобы перейти в очередной этап.