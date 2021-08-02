"Лилль" впервые завоевал Суперкубок Франции

Футбольный клуб "Лилль" со счетом 1:0 обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции.

Футбольный клуб "Лилль" со счетом 1:0 обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве (Израиль).

Единственный мяч забил португальский полузащитник Шека (45-я минута).

В составе ПСЖ дебютировали защитник Ашраф Хакими, перешедший в парижский клуб летом из миланского "Интера", и полузащитник Джорджиньо Вейналдум, который перебрался в ПСЖ из "Ливерпуля". Новички клуба защитник Серхио Рамос и голкипер Джанлуиджи Доннарумма не попали в заявку на матч, как и нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

"Лилль" впервые стал обладателем Суперкубка Франции. Ранее клуб дважды играл в матчах за трофей - в 1955 и 2011 годах. ПСЖ является 10-кратным обладателем Суперкубка Франции, это рекордный показатель. Клуб из Парижа выигрывал трофей с 2013 по 2020 год.