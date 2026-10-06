ВБ: Либерализация сектора услуг может дать Азербайджану дополнительные 3% роста ВВП

Проведение реформ по либерализации сектора услуг в Азербайджане способно обеспечить дополнительный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3%.

Как передает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

"Сфера услуг выступала основным фактором экономического роста Азербайджана в течение последних десяти лет. В последний период также фиксируется рост экспорта цифровых услуг. Тем не менее мы считаем, что данный показатель по-прежнему не достигает своего потенциала вследствие регуляторных барьеров в торговле услугами. Анализ нормативной среды продемонстрировал, что осуществление реформ и устранение указанных ограничений может принести дополнительные 3% к ВВП", - подчеркнул представитель ВБ.

Он пояснил, что имеются в виду юридически закрепленные ограничения, содержащиеся в действующей нормативно-правовой базе, тогда как при учете практики их реального применения (де-факто) положительный экономический эффект может быть еще более значительным.

С. Ги-Диби обратил внимание на то, что текущие темпы экономического роста страны составляют порядка 1,2-1,3% и обеспечиваются главным образом за счет ненефтяного сектора, в то время как несколько лет назад этот показатель достигал 4-5%.