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    ВБ: Либерализация сектора услуг может дать Азербайджану дополнительные 3% роста ВВП

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 11:09
    ВБ: Либерализация сектора услуг может дать Азербайджану дополнительные 3% роста ВВП

    Проведение реформ по либерализации сектора услуг в Азербайджане способно обеспечить дополнительный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3%.

    Как передает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    "Сфера услуг выступала основным фактором экономического роста Азербайджана в течение последних десяти лет. В последний период также фиксируется рост экспорта цифровых услуг. Тем не менее мы считаем, что данный показатель по-прежнему не достигает своего потенциала вследствие регуляторных барьеров в торговле услугами. Анализ нормативной среды продемонстрировал, что осуществление реформ и устранение указанных ограничений может принести дополнительные 3% к ВВП", - подчеркнул представитель ВБ.

    Он пояснил, что имеются в виду юридически закрепленные ограничения, содержащиеся в действующей нормативно-правовой базе, тогда как при учете практики их реального применения (де-факто) положительный экономический эффект может быть еще более значительным.

    С. Ги-Диби обратил внимание на то, что текущие темпы экономического роста страны составляют порядка 1,2-1,3% и обеспечиваются главным образом за счет ненефтяного сектора, в то время как несколько лет назад этот показатель достигал 4-5%.

    Стив Лорис Ги-Диби Всемирный банк (ВБ) Внутренний валовой продукт (ВВП)
    Dünya Bankı: Azərbaycanda xidmət sektorunun liberallaşdırılması ÜDM-i 3 % artıra bilər
    WB: Liberalization of services sector may generate additional 3% of GDP growth for Azerbaijan
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