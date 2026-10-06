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    ВБ: Азербайджану необходимо перейти к модели роста на основе концепции "3I"

    Экономика
    • 06 октября, 2026
    • 11:18
    ВБ: Азербайджану необходимо перейти к модели роста на основе концепции 3I

    Азербайджану следует провести структурные преобразования, направленные на активизацию роста частного сектора и углубление диверсификации экономики, чтобы уменьшить зависимость от нефтегазовой отрасли.

    Как сообщает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    Он отметил, что по структуре экономики и значительной роли сырьевого фактора наиболее подходящей для сопоставления с Азербайджаном страной в регионе выступает Казахстан. Тем не менее на текущий момент Казахстан по-прежнему в существенной мере зависит от природных ресурсов, а высокие показатели экономического роста в этом государстве сопровождаются повышенным уровнем инфляции.

    В Азербайджане же фиксируются более сдержанные темпы экономического развития при относительно невысокой инфляции, которая остается в пределах целевого коридора Центрального банка. Представитель ВБ подчеркнул, что приоритетной задачей для Азербайджана на нынешнем этапе является осуществление пакета реформ, нацеленных на укрепление частного сектора, совершенствование конкурентных условий и наращивание притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В первую очередь это касается мер по упрощению инвестиционных процедур, обеспечению защиты прав инвесторов и ликвидации барьеров для выхода на рынок.

    Помимо этого, Всемирный банк начал второй этап исследования вопросов производительности в Азербайджане на корпоративном уровне, в рамках которого анализируется гибкость перераспределения рабочей силы и капитала между различными отраслями. С.Л. Ги-Диби также указал на важность перехода страны к модели роста, построенной на концепции "3I" (Investment, Infusion, Innovation - Инвестиции, Внедрение, Инновации), изложенной в докладе ВБ о преодолении ловушки среднего дохода.

    По его оценкам, Азербайджан уже успешно завершил фазу крупных инфраструктурных вложений и теперь должен сконцентрировать усилия на этапе "внедрения" - трансфере знаний, технологий и привлечении качественных ПИИ, что в перспективе позволит выйти на инновационную модель и обеспечить устойчивое долгосрочное развитие.

    Стив Лорис Ги-Диби Всемирный банк (ВБ) ПИИ в экономику
    Dünya Bankı: Azərbaycan "3I" konsepsiyasına əsaslanan artım modelinə keçməlidir
    World Bank: Azerbaijan needs to shift to growth model based on '3I' concept
    44 - Tezliklə
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