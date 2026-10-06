ВБ: Азербайджану необходимо перейти к модели роста на основе концепции "3I"

Азербайджану следует провести структурные преобразования, направленные на активизацию роста частного сектора и углубление диверсификации экономики, чтобы уменьшить зависимость от нефтегазовой отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

Он отметил, что по структуре экономики и значительной роли сырьевого фактора наиболее подходящей для сопоставления с Азербайджаном страной в регионе выступает Казахстан. Тем не менее на текущий момент Казахстан по-прежнему в существенной мере зависит от природных ресурсов, а высокие показатели экономического роста в этом государстве сопровождаются повышенным уровнем инфляции.

В Азербайджане же фиксируются более сдержанные темпы экономического развития при относительно невысокой инфляции, которая остается в пределах целевого коридора Центрального банка. Представитель ВБ подчеркнул, что приоритетной задачей для Азербайджана на нынешнем этапе является осуществление пакета реформ, нацеленных на укрепление частного сектора, совершенствование конкурентных условий и наращивание притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В первую очередь это касается мер по упрощению инвестиционных процедур, обеспечению защиты прав инвесторов и ликвидации барьеров для выхода на рынок.

Помимо этого, Всемирный банк начал второй этап исследования вопросов производительности в Азербайджане на корпоративном уровне, в рамках которого анализируется гибкость перераспределения рабочей силы и капитала между различными отраслями. С.Л. Ги-Диби также указал на важность перехода страны к модели роста, построенной на концепции "3I" (Investment, Infusion, Innovation - Инвестиции, Внедрение, Инновации), изложенной в докладе ВБ о преодолении ловушки среднего дохода.

По его оценкам, Азербайджан уже успешно завершил фазу крупных инфраструктурных вложений и теперь должен сконцентрировать усилия на этапе "внедрения" - трансфере знаний, технологий и привлечении качественных ПИИ, что в перспективе позволит выйти на инновационную модель и обеспечить устойчивое долгосрочное развитие.