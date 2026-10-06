Оливер Хилл: VNG AG готова заключить с Азербайджаном долгосрочные соглашения о поставках газа

Компания VNG AG рассматривает возможность заключения долгосрочных соглашений о поставках природного газа из Азербайджана сроком на 15-20 лет.

Как передает Report, об этом сообщил старший вице-президент, руководитель направления корпоративного развития и главный представитель VNG AG Оливер Хилл на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности.

По его словам, сотрудничество между VNG AG и Азербайджаном предусматривает как краткосрочные, так и долгосрочные цели. Краткосрочная задача заключается в обеспечении надежных поставок энергии, в частности природного газа, для Европы. Долгосрочная цель заключается в трансформации энергетического сектора и переходе от использования ископаемых источников энергии к декарбонизированной энергетической системе.

Хилл сообщил, что VNG AG уже импортирует газ из Азербайджана с начала этого года. При этом объем поставок пока остается относительно небольшим.

"Это начало, первый шаг. Мы хотели бы увеличить эти объемы - это одна из наших целей и важных составляющих нашего сотрудничества", - сказал он.

В долгосрочной перспективе компания заинтересована в развитии энергетического перехода между Европой и Азербайджаном, в том числе в направлении декарбонизации и создания соответствующей энергетической взаимосвязи.

"В частности, мы готовы заключать долгосрочные соглашения о поставках газа из Азербайджана сроком на 15-20 лет", - заявил Хилл.

Он также отметил, что одним из возможных направлений сотрудничества может стать увеличение инвестиций Азербайджана в развитие возобновляемых источников энергии внутри страны.

По его словам, это позволило бы высвободить дополнительные объемы природного газа для экспорта в Европу, увеличить доходы от таких поставок и направить полученные средства на развитие энергетической и иной инфраструктуры Азербайджана.

В долгосрочной перспективе, как отметил Хилл, развитие такой инфраструктуры может создать дополнительные возможности для поставок в Европу новых видов энергоносителей, включая водород и биометан.