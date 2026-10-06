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    Оливер Хилл: VNG AG готова заключить с Азербайджаном долгосрочные соглашения о поставках газа

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 11:09
    Оливер Хилл: VNG AG готова заключить с Азербайджаном долгосрочные соглашения о поставках газа

    Компания VNG AG рассматривает возможность заключения долгосрочных соглашений о поставках природного газа из Азербайджана сроком на 15-20 лет.

    Как передает Report, об этом сообщил старший вице-президент, руководитель направления корпоративного развития и главный представитель VNG AG Оливер Хилл на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности.

    По его словам, сотрудничество между VNG AG и Азербайджаном предусматривает как краткосрочные, так и долгосрочные цели. Краткосрочная задача заключается в обеспечении надежных поставок энергии, в частности природного газа, для Европы. Долгосрочная цель заключается в трансформации энергетического сектора и переходе от использования ископаемых источников энергии к декарбонизированной энергетической системе.

    Хилл сообщил, что VNG AG уже импортирует газ из Азербайджана с начала этого года. При этом объем поставок пока остается относительно небольшим.

    "Это начало, первый шаг. Мы хотели бы увеличить эти объемы - это одна из наших целей и важных составляющих нашего сотрудничества", - сказал он.

    В долгосрочной перспективе компания заинтересована в развитии энергетического перехода между Европой и Азербайджаном, в том числе в направлении декарбонизации и создания соответствующей энергетической взаимосвязи.

    "В частности, мы готовы заключать долгосрочные соглашения о поставках газа из Азербайджана сроком на 15-20 лет", - заявил Хилл.

    Он также отметил, что одним из возможных направлений сотрудничества может стать увеличение инвестиций Азербайджана в развитие возобновляемых источников энергии внутри страны.

    По его словам, это позволило бы высвободить дополнительные объемы природного газа для экспорта в Европу, увеличить доходы от таких поставок и направить полученные средства на развитие энергетической и иной инфраструктуры Азербайджана.

    В долгосрочной перспективе, как отметил Хилл, развитие такой инфраструктуры может создать дополнительные возможности для поставок в Европу новых видов энергоносителей, включая водород и биометан.

    Германо-азербайджанская конференция по вопросам связности Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Декарбонизация VNG AG
    Oliver Hill: "VNG AG Azərbaycanla qaz tədarükünə dair uzunmüddətli sazişlər bağlamağa hazırdır"
    VNG AG considers 15-20-year gas supply deals with Azerbaijan
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