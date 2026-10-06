СП Dnata и Silk Way Group планирует обрабатывать свыше 800 тыс. тонн грузов в Аляте

Совместное предприятие компаний Dnata из ОАЭ и Silk Way Group планирует на начальном этапе обеспечить обработку более 800 тыс. тонн грузов в год в новом Международном аэропорту Алят.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Silk Way West Airlines по странам СНГ, Турции и Израилю Вугар Мамедов на проходящей в Баку Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности.

По его словам, в логистическом центре, действующем на территории свободной экономической зоны Алят, планируется обеспечить прямое железнодорожное сообщение, региональные грузоперевозки и распределение грузов, а также создать складскую инфраструктуру.

"Новый Международный аэропорт Алят добавляет авиационный компонент в эту экосистему. Наше партнерство с Dnata является еще одной важной частью этого развития. Совместное предприятие Dnata и Silk Way Group нацелено на предоставление грузовых и наземных услуг в новом Международном аэропорту Алят. На начальном этапе его планируемая годовая мощность составит более 800 тыс. тонн", - сказал Мамедов.