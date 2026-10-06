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    Самед Баширли: Высокоскоростная цифровая связь может привлечь ИИ-инвестиции в Азербайджан

    ИКТ
    • 06 октября, 2026
    • 11:18
    Самед Баширли: Высокоскоростная цифровая связь может привлечь ИИ-инвестиции в Азербайджан

    Высокоскоростные цифровые каналы связи могут привлечь в Азербайджан инвестиции в дата-центры и инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ).

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

    По его словам, находящаяся на стадии разработки Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия укрепит цифровую связь между Европой и Азией, создав дополнительный маршрут для передачи больших объемов данных через Каспийское море. Это повысит устойчивость региональных коммуникационных сетей и укрепит роль Азербайджана как цифрового транзитного узла.

    "Сочетание высокоскоростных цифровых соединений с надежным энергоснабжением и растущим потенциалом возобновляемых источников энергии может привлечь инвестиции в дата-центры, высокопроизводительные вычисления (High-Performance Computing) и инфраструктуру искусственного интеллекта. Для расширения этих возможностей мы работаем с международными партнерами, включая Oracle, Dell Technologies и BP", - отметил замминистра.

    Самед Баширли Искусственный интеллект (ИИ) Высокоскоростной интернет
    Səməd Bəşirli: "Yüksəktutumlu rəqəmsal əlaqə Azərbaycana AI investisiyaları gətirə bilər"
    Bashirli: Azerbaijani could attract AI investment via high-capacity digital connectivity
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