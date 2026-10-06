Самед Баширли: Высокоскоростная цифровая связь может привлечь ИИ-инвестиции в Азербайджан
- 06 октября, 2026
- 11:18
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Высокоскоростные цифровые каналы связи могут привлечь в Азербайджан инвестиции в дата-центры и инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ).
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.
По его словам, находящаяся на стадии разработки Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия укрепит цифровую связь между Европой и Азией, создав дополнительный маршрут для передачи больших объемов данных через Каспийское море. Это повысит устойчивость региональных коммуникационных сетей и укрепит роль Азербайджана как цифрового транзитного узла.
"Сочетание высокоскоростных цифровых соединений с надежным энергоснабжением и растущим потенциалом возобновляемых источников энергии может привлечь инвестиции в дата-центры, высокопроизводительные вычисления (High-Performance Computing) и инфраструктуру искусственного интеллекта. Для расширения этих возможностей мы работаем с международными партнерами, включая Oracle, Dell Technologies и BP", - отметил замминистра.