Самед Баширли: Высокоскоростная цифровая связь может привлечь ИИ-инвестиции в Азербайджан

Высокоскоростные цифровые каналы связи могут привлечь в Азербайджан инвестиции в дата-центры и инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

По его словам, находящаяся на стадии разработки Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия укрепит цифровую связь между Европой и Азией, создав дополнительный маршрут для передачи больших объемов данных через Каспийское море. Это повысит устойчивость региональных коммуникационных сетей и укрепит роль Азербайджана как цифрового транзитного узла.

"Сочетание высокоскоростных цифровых соединений с надежным энергоснабжением и растущим потенциалом возобновляемых источников энергии может привлечь инвестиции в дата-центры, высокопроизводительные вычисления (High-Performance Computing) и инфраструктуру искусственного интеллекта. Для расширения этих возможностей мы работаем с международными партнерами, включая Oracle, Dell Technologies и BP", - отметил замминистра.