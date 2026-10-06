İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Səməd Bəşirli: "Yüksəktutumlu rəqəmsal əlaqə Azərbaycana AI investisiyaları gətirə bilər"

    İKT
    • 06 oktyabr, 2026
    • 10:27
    Səməd Bəşirli: Yüksəktutumlu rəqəmsal əlaqə Azərbaycana AI investisiyaları gətirə bilər

    Yüksəktutumlu rəqəmsal əlaqələr Azərbaycana data mərkəzləri və AI investisiyaları gətirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli Bakıda keçirilən "Orta Dəhliz boyunca infrastruktur, nəqliyyat, logistika, "yaşıl enerji" və rəqəmsallaşma üçün maliyyənin səfərbər edilməsi" mövzusunda Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, işlənmə mərhələsində olan Transxəzər Fiber-Optik kabel xətti Xəzər dənizi vasitəsilə yüksək tutumlu məlumatların ötürülməsi üçün əlavə marşrut yaradaraq Avropadan Asiyaya rəqəmsal bağlantını gücləndirəcək, regional kommunikasiya şəbəkələrinin davamlılığını artıracaq və Azərbaycanın rəqəmsal tranzit qovşağı kimi rolunu möhkəmləndirəcək: "Yüksək tutumlu rəqəmsal əlaqələrin etibarlı enerji təminatı və artan bərpa olunan enerji potensialı ilə birləşməsi məlumat mərkəzlərinə (data centers), yüksək məhsuldarlıqlı hesablamalara (HPC) və süni intellekt infrastrukturuna investisiyaları cəlb edə bilər. Biz bu imkanları genişləndirmək üçün "Oracle", "Dell Technologies" və BP daxil olmaqla beynəlxalq tərəfdaşlarla işləyirik".

    Səməd Bəşirli Xəzər dənizi Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransı
    Самед Баширли: Высокоскоростная цифровая связь может привлечь ИИ-инвестиции в Азербайджан
    Bashirli: Azerbaijani could attract AI investment via high-capacity digital connectivity
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti