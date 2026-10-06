Из-за сильного шторма в Финляндии свыше 3 тыс. домохозяйств остались без света

Более 3 тыс. домохозяйств остались без электричества в Финляндии из-за сильного шторма.

Как передает Report, об этом пишет финская телерадиокомпания Yle.

Сильный ветер вызвал масштабные перебои с электроснабжением, в основном на западе и в центре Финляндии.

Также из-за шторма в Лапландии спасательная служба эвакуировала двух туристов из национального парка. Спасатели вывезли туристов из местности на квадроцикле. Они замерзли, но находились в удовлетворительном состоянии.

Сегодня по всей стране вновь объявили предупреждение о штормовом ветре - самые сильные порывы днем местами будут превышать 20 м/с. Ожидается, что он может привести к разрушениям, особенно в западной части Финлядии.