Из-за сильного шторма в Финляндии свыше 3 тыс. домохозяйств остались без света
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 11:22
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Более 3 тыс. домохозяйств остались без электричества в Финляндии из-за сильного шторма.
Как передает Report, об этом пишет финская телерадиокомпания Yle.
Сильный ветер вызвал масштабные перебои с электроснабжением, в основном на западе и в центре Финляндии.
Также из-за шторма в Лапландии спасательная служба эвакуировала двух туристов из национального парка. Спасатели вывезли туристов из местности на квадроцикле. Они замерзли, но находились в удовлетворительном состоянии.
Сегодня по всей стране вновь объявили предупреждение о штормовом ветре - самые сильные порывы днем местами будут превышать 20 м/с. Ожидается, что он может привести к разрушениям, особенно в западной части Финлядии.
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