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    В Италии из-за взрыва в многоквартирном доме пострадали 9 человек

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 11:14
    В Италии из-за взрыва в многоквартирном доме пострадали 9 человек

    В Бергамо (Италия) в результате взрыва в многоквартирном доме девять человек получили ранения. Двое из них получили ожоги, и госпитализированы в миланскую больницу.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

    Взрыв произошел на кухне квартиры на первом этаже. Около 50 человек были вынуждены покинуть свои квартиры.

    Здание признано непригодным для проживания.

    В связи с инцидентом ведется расследование.

    Взрыв в многоквартирном доме Эвакуация жителей Италия
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