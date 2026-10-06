В Италии из-за взрыва в многоквартирном доме пострадали 9 человек
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 11:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Бергамо (Италия) в результате взрыва в многоквартирном доме девять человек получили ранения. Двое из них получили ожоги, и госпитализированы в миланскую больницу.
Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.
Взрыв произошел на кухне квартиры на первом этаже. Около 50 человек были вынуждены покинуть свои квартиры.
Здание признано непригодным для проживания.
В связи с инцидентом ведется расследование.
Последние новости
06:53
В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газаЭнергетика
06:21
Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городамДругие страны
05:45
The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном ИерусалимеДругие страны
05:18
Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступленияхДругие страны
04:54
В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациентаДругие страны
04:26
Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНРДругие страны
03:49
Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабреДругие страны
03:12
Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человекаВнешняя политика
02:44