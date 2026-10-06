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    Велогонка Баку-Ханкенди в 2027 году пройдет 9-13 мая

    Индивидуальные
    • 06 октября, 2026
    • 11:07
    Велогонка Баку-Ханкенди в 2027 году пройдет 9-13 мая

    Велогонка Баку-Ханкенди в 2027 году пройдет 9-13 мая.

    Об этом сообщили Report в Федерации велосипедного спорта Азербайджана.

    Гонка, входящая в категорию 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI), включена в официальный календарный план международной федерации.

    Одним из главных факторов, повышающих спортивное значение гонки, является то, что она совпадает с этапом подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Поскольку рейтинговые очки играют важную роль в олимпийском отборочном процессе, ожидается участие высококлассных команд и спортсменов, а также более напряженная борьба на этапах.

    Велогонка Баку-Ханкенди - важная международная площадка для демонстрации спортивного, туристического и культурного потенциала страны, а также для освещения широкомасштабных строительных и восстановительных работ, проводимых в Азербайджане в последние годы, в частности на освобожденных от оккупации территориях.

    Туризм в Азербайджане Велогонка Баку-Ханкенди
    Bakı-Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışının 2027-ci il üçün keçirilmə tarixləri müəyyənləşib
    Baku-Khankandi cycling race to be held on May 9-13, 2027
    44 - Tezliklə
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