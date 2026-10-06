Велогонка Баку-Ханкенди в 2027 году пройдет 9-13 мая.

Об этом сообщили Report в Федерации велосипедного спорта Азербайджана.

Гонка, входящая в категорию 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI), включена в официальный календарный план международной федерации.

Одним из главных факторов, повышающих спортивное значение гонки, является то, что она совпадает с этапом подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Поскольку рейтинговые очки играют важную роль в олимпийском отборочном процессе, ожидается участие высококлассных команд и спортсменов, а также более напряженная борьба на этапах.

Велогонка Баку-Ханкенди - важная международная площадка для демонстрации спортивного, туристического и культурного потенциала страны, а также для освещения широкомасштабных строительных и восстановительных работ, проводимых в Азербайджане в последние годы, в частности на освобожденных от оккупации территориях.