"Лилль" обвинил "Амьен" в обвале трибуны, из-за чего пострадали 29 болельщиков - ВИДЕО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Руководство футбольного клуба "Лилль" обвинило "Амьен" в необеспечении условий безопасности, из-за чего произошел обвал трибуны.

Как передает Report, в результате пострадали 29 болельщиков "Лилля".

Инцидент произошел на домашней арене "Амьена" "Стад де ла Ликорн". Болельщики "Лилля" начали праздновать гол Фоде Балло Туре, но неожиданно ограждение обвалилось и люди попадали друг на друга.

По последним данным, пострадали 29 человек, из них 5 получили тяжелые травмы - в основном переломы конечностей и повреждения грудной клетки.