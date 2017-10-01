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    "Лилль" обвинил "Амьен" в обвале трибуны, из-за чего пострадали 29 болельщиков - ВИДЕО

    Пять человек получили тяжелые травмы

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Руководство футбольного клуба "Лилль" обвинило "Амьен" в необеспечении условий безопасности, из-за чего произошел обвал трибуны.

    Как передает Report, в результате пострадали 29 болельщиков "Лилля".

    Инцидент произошел на домашней арене "Амьена" "Стад де ла Ликорн". Болельщики "Лилля" начали праздновать гол Фоде Балло Туре, но неожиданно ограждение обвалилось и люди попадали друг на друга.

    По последним данным, пострадали 29 человек, из них 5 получили тяжелые травмы - в основном переломы конечностей и повреждения грудной клетки.

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