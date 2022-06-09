Лига Наций: Завершился второй тур группового этапа

Завершился второй тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день в Лигах А и В было сыграно 4 матча.
В группе 4 Лиги А Бельгия обыграла Польшу со счетом 6:1, одержав тем самым свою первую победу.
На стадионе "Авива" в Дублине в группе 1 Лиги В национальная команда Украины победила Ирландию - 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 47-й минуте отличился украинский полузащитник Виктор Цыганков.
Лига Наций УЕФА
Лига А
4 группа
Уэльс – Нидерланды – 1:2
Бельгия – Польша – 6:1
Очки: Нидерланды - 6, Бельгия - 3, Польша - 3, Уэльс - 0.
Лига В
1 группа
Шотландия – Армения – 2:0
Ирландия – Украина – 0:1
Очки: Шотландия - 3, Украина - 3, Армения - 3 (2 игры), Ирландия - 0 (2 игры).