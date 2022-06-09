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Лига Наций: Завершился второй тур группового этапа

Лига Наций: Завершился второй тур группового этапа Завершился второй тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Футбол
9 июня 2022 г. 00:41
Лига Наций: Завершился второй тур группового этапа

Завершился второй тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день в Лигах А и В было сыграно 4 матча.

В группе 4 Лиги А Бельгия обыграла Польшу со счетом 6:1, одержав тем самым свою первую победу.

На стадионе "Авива" в Дублине в группе 1 Лиги В национальная команда Украины победила Ирландию - 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 47-й минуте отличился украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Лига Наций УЕФА

Лига А

4 группа

Уэльс – Нидерланды – 1:2

Бельгия – Польша – 6:1

Очки: Нидерланды - 6, Бельгия - 3, Польша - 3, Уэльс - 0.

Лига В

1 группа

Шотландия – Армения – 2:0

Ирландия – Украина – 0:1

Очки: Шотландия - 3, Украина - 3, Армения - 3 (2 игры), Ирландия - 0 (2 игры).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMillətlər Liqası: Belçika Polşanı darmadağın edib, Ukrayna qələbə qazanıb

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