Лиги чемпионов УЕФА: Объявлены стартовые составы команд "Шкендия" и "Карабах"

Объявлены стартовые составы команд "Шкендия" (Северная Македония) и "Карабах", которые встретятся в первом матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Объявлены стартовые составы команд "Шкендия" (Северная Македония) и "Карабах", которые встретятся в первом матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, игра начнется в 22:00 по бакинскому времени на стадионе "Тодор Проески".

Команды выйдут на поле в следующих составах:

"Карабах": Кочальски, Силва, Зубир, Аддаи, Мустафазаде, Леандро Андраде, Кади, Т. Байрамов, Педро Бикальо, Медина, Н.Ахундзаде;

"Шкендия": Гайе, Трумчи, Рамадани, Цаке, Альхассан, Б. Ибраими, Красничи, Вебстер, Фетаи, Тамба, Латифи.