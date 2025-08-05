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Лиги чемпионов УЕФА: Объявлены стартовые составы команд "Шкендия" и "Карабах"

Лиги чемпионов УЕФА: Объявлены стартовые составы команд "Шкендия" и "Карабах" Объявлены стартовые составы команд "Шкендия" (Северная Македония) и "Карабах", которые встретятся в первом матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
5 августа 2025 г. 20:55
Лиги чемпионов УЕФА: Объявлены стартовые составы команд Шкендия и Карабах

Объявлены стартовые составы команд "Шкендия" (Северная Македония) и "Карабах", которые встретятся в первом матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, игра начнется в 22:00 по бакинскому времени на стадионе "Тодор Проески".

Команды выйдут на поле в следующих составах:

"Карабах": Кочальски, Силва, Зубир, Аддаи, Мустафазаде, Леандро Андраде, Кади, Т. Байрамов, Педро Бикальо, Медина, Н.Ахундзаде;

"Шкендия": Гайе, Трумчи, Рамадани, Цаке, Альхассан, Б. Ибраими, Красничи, Вебстер, Фетаи, Тамба, Латифи.

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Версия на азербайджанском языке “Şkendiya”və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

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