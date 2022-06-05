О нас

Лига Наций: Завершился первый тур группового этапа

Лига Наций: Завершился первый тур группового этапа Завершился первый тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Футбол
5 июня 2022 г. 00:52
Лига Наций: Завершился первый тур группового этапа

Завершился первый тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день было сыграно 7 матчей в Лигах А, В и С.

Так, последний чемпион Европы Италия, в группе 3 лиги А, принимала Германию. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. В другом поединке группы Англия на выезде уступила Венгрии - 0:1.

В первой группе Лиги С Турция обыграла Фарерские острова - 4:0, Люксембург на выезде одолел Литву - 2:0.

Лига Наций УЕФА

I тур

Лига А

3 группа

20:00. Венгрия - Англия – 1:0

22:45. Италия - Германия – 1:1

Лига В

1 группа

17:00. Армения - Ирландия – 1:0

3 группа

20:00. Финляндия - Босния и Герцеговина – 1:1

22:45. Черногория - Румыния – 2:0

Лига С

1 группа

20:00. Литва - Люксембург – 0:2

22:45. Турция - Фарерские острова – 4:0

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Видеоİtaliya Almaniya ilə heç-heçə edib, İngiltərə uduzub, Türkiyə qalib gəlib

Экслюзивные новости

 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi