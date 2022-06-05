Лига Наций: Завершился первый тур группового этапа

Завершился первый тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день было сыграно 7 матчей в Лигах А, В и С.
Так, последний чемпион Европы Италия, в группе 3 лиги А, принимала Германию. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. В другом поединке группы Англия на выезде уступила Венгрии - 0:1.
В первой группе Лиги С Турция обыграла Фарерские острова - 4:0, Люксембург на выезде одолел Литву - 2:0.
Лига Наций УЕФА
I тур
Лига А
3 группа
20:00. Венгрия - Англия – 1:0
22:45. Италия - Германия – 1:1
Лига В
1 группа
17:00. Армения - Ирландия – 1:0
3 группа
20:00. Финляндия - Босния и Герцеговина – 1:1
22:45. Черногория - Румыния – 2:0
Лига С
1 группа
20:00. Литва - Люксембург – 0:2
22:45. Турция - Фарерские острова – 4:0