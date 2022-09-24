Лига наций: Венгрия победила Германию, а Италия Англию

Прошли матчи V тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в Лигах А, В, С и D состоялись 7 матчей.
В 3-й группе Лиги А Венгрия на выезде обыграла Германию со счетом 1:0 и сохранила свое лидерство. Италия с аналогичным счетом выиграла у Англии. После этих результатов англичане опустились в Лигу B.
Лига наций УЕФА
V тур
Лига А
3 группа
Германия – Венгрия – 0:1
Италия – Англия – 1:0
Очки: Венгрия - 10, Италия - 8, Германия - 6, Англия - 2.
Лига В
3 группа
Босния и Герцеговина – Черногория – 1:0
Финляндия – Румыния – 1:1
Очки: Босния и Герцеговина - 11, Черногория - 7, Финляндия - 5, Румыния - 4.
Лига С
4 группа
Грузия – Северная Македония – 2:0
Болгария – Гибралтар – 5:1
Очки: Грузия - 13, Северная Македония - 7, Болгария - 6, Гибралтар - 1.
Лига D
2 группа
Эстония – Мальта – 2:1
Очки: Эстония - 9, Мальта - 6, Сан-Марино - 0.