Лига наций: Венгрия победила Германию, а Италия Англию

Прошли матчи V тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Прошли матчи V тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Лигах А, В, С и D состоялись 7 матчей.

В 3-й группе Лиги А Венгрия на выезде обыграла Германию со счетом 1:0 и сохранила свое лидерство. Италия с аналогичным счетом выиграла у Англии. После этих результатов англичане опустились в Лигу B.

Лига наций УЕФА

V тур

Лига А

3 группа

Германия – Венгрия – 0:1

Италия – Англия – 1:0

Очки: Венгрия - 10, Италия - 8, Германия - 6, Англия - 2.

Лига В

3 группа

Босния и Герцеговина – Черногория – 1:0

Финляндия – Румыния – 1:1

Очки: Босния и Герцеговина - 11, Черногория - 7, Финляндия - 5, Румыния - 4.

Лига С

4 группа

Грузия – Северная Македония – 2:0

Болгария – Гибралтар – 5:1

Очки: Грузия - 13, Северная Македония - 7, Болгария - 6, Гибралтар - 1.

Лига D

2 группа

Эстония – Мальта – 2:1

Очки: Эстония - 9, Мальта - 6, Сан-Марино - 0.