Лига наций УЕФА: Сегодня стартует IV тур

Лига наций УЕФА: Сегодня стартует IV тур

Сегодня в IV туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

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Сегодня в IV туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Как передает Report, в III группе лиги B сборная Норвегии сыграет в гостях с командой Австрии. Во II группе лиги B сборная Финляндии дома примет Англию. Список матчей IV тура Лиги наций УЕФА Лига B

II группа

20:00. Финляндия - Англия

22:45. Греция - Ирландия

Очки: Греция - 9, Англия - 6, Ирландия - 3, Финляндия - 0. III группа

17:00. Казахстан - Словения

22:45. Австрия - Норвегия

Очки: Норвегия - 7, Австрия - 4, Словения - 4, Казахстан - 1. Лига C

IV группа

20:00. Армения - Северная Македония

22:45. Фарерские Острова - Латвия

Очки: Северная Македония - 7, Армения - 4, Латвия - 3, Фарерские острова - 2. Лига D

I группа

20:00. Лихтенштейн - Гибралтар

Очки: Гибралтар - 4, Сан - Марино - 3, Лихтенштейн-1. II группа

20:00. Мальта - Молдова

Очки: Молдова - 6, Мальта - 3, Андорра - 0. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram