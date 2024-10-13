Лига наций УЕФА: Сегодня стартует IV тур

Сегодня в IV туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей.
Как передает Report, в III группе лиги B сборная Норвегии сыграет в гостях с командой Австрии. Во II группе лиги B сборная Финляндии дома примет Англию.
Список матчей IV тура Лиги наций УЕФА
Лига B
II группа
20:00. Финляндия - Англия
22:45. Греция - Ирландия
Очки: Греция - 9, Англия - 6, Ирландия - 3, Финляндия - 0.
III группа
17:00. Казахстан - Словения
22:45. Австрия - Норвегия
Очки: Норвегия - 7, Австрия - 4, Словения - 4, Казахстан - 1.
Лига C
IV группа
20:00. Армения - Северная Македония
22:45. Фарерские Острова - Латвия
Очки: Северная Македония - 7, Армения - 4, Латвия - 3, Фарерские острова - 2.
Лига D
I группа
20:00. Лихтенштейн - Гибралтар
Очки: Гибралтар - 4, Сан - Марино - 3, Лихтенштейн-1.
II группа
20:00. Мальта - Молдова
Очки: Молдова - 6, Мальта - 3, Андорра - 0.