Лига наций УЕФА: Сборная Испании разгромила Хорватию со счётом 6:0

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Завершились очередные матчи второго тура Лиги наций.

Как сообщает Report, сборная Испании разгромила национальную команду Хорватии в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в испанском Эльче и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Голами в составе испанской национальной команды отметились Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос и Иско. Автогол забил голкипер хорватской сборной Ловре Калинич.

Соперником команд по группе является сборная Англии. На данный момент испанская команда имеет 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы. Англия и Хорватия пока не сумели набрать баллов. В четвёртом туре группового этапа Лиги наций сборная Испании сыграет в ответном матче с английской командой. Игра пройдёт 15 октября. Хорватская сборная примет Англию 12 октября.

Другие результаты:

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 2-й тур

11 сентября 2018

Исландия 0 : 3 Бельгия

0:1 – Азар – 29 (пен), 0:2 – Лукаку – 31, 0:3 – Лукаку – 81

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 2-й тур

Босния и Герцеговина 1 : 0 Австрия

1:0 – Джеко – 78

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 2-й тур

Венгрия 2 : 1 Греция

1:0 – Шаллаи – 15, 1:1 – Манолас – 18, 2:1 – Кляйнхайслер – 42

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 2-й тур

Финляндия 1 : 0 Эстония

1:0 – Пукки – 12

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 2. 2-й тур

Молдавия 0 : 0 Беларусь

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 2. 2-й тур

Сан-Марино 0 : 3 Люксембург

0:1 – Шано – 9, 0:2 – Жоаким – 45+1, 0:3 – Синани – 52