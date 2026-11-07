Лига наций УЕФА: Обнародован календарь матчей женской сборной Азербайджана

Обнародован календарь матчей женской сборной Азербайджана по футболу в групповом этапе Лиги наций УЕФА 2027 года.

Как сообщили Report в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в группе 2 Лиги C команда Сиясета Аскерова сыграет против сборных Латвии, Грузии и Лихтенштейна.

Первый матч сборная проведет дома против Лихтенштейна 2 марта. 6 марта сборная Азербайджана сыграет на выезде с Грузией, а 20 апреля проведет гостевой матч против Латвии.

24 апреля азербайджанская сборная примет команду Грузии, 11 июня на своем поле встретится с Латвией, а 15 июня проведет выездной матч против Лихтенштейна.