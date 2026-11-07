UEFA Millətlər Liqası: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi açıqlanıb
Futbol
- 07 noyabr, 2026
- 09:41
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Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının 2027-ci il UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində keçirəcəyi oyunların tarixləri və təqvimi müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Baş məşqçi Siyasət Əsgərovun rəhbərlik etdiyi kollektiv C Liqasının 2-ci qrupunda Latviya, Gürcüstan və Lixtenşteyn yığmaları ilə qarşılaşacaq.
Milli ilk oyununu martın 2-də evdə Lixtenşteynə qarşı keçirəcək. Martın 6-da səfərdə Gürcüstanla qarşılaşacaq yığma aprelin 20-də yenidən səfərdə Latviya ilə üz-üzə gələcək.
Aprelin 24-də Gürcüstanı qəbul edəcək komanda iyunun 11-də Latviya ilə evdə, iyunun 15-də isə səfərdə Lixtenşteynlə qarşılaşacaq.
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