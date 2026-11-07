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    UEFA Millətlər Liqası: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi açıqlanıb

    Futbol
    • 07 noyabr, 2026
    • 09:41
    UEFA Millətlər Liqası: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi açıqlanıb

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının 2027-ci il UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində keçirəcəyi oyunların tarixləri və təqvimi müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Baş məşqçi Siyasət Əsgərovun rəhbərlik etdiyi kollektiv C Liqasının 2-ci qrupunda Latviya, Gürcüstan və Lixtenşteyn yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    Milli ilk oyununu martın 2-də evdə Lixtenşteynə qarşı keçirəcək. Martın 6-da səfərdə Gürcüstanla qarşılaşacaq yığma aprelin 20-də yenidən səfərdə Latviya ilə üz-üzə gələcək.

    Aprelin 24-də Gürcüstanı qəbul edəcək komanda iyunun 11-də Latviya ilə evdə, iyunun 15-də isə səfərdə Lixtenşteynlə qarşılaşacaq.

    UEFA Millətlər Liqası
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