Лига Наций: Третья кряду победа Турции

Состоялись заключительные матчи третьего тура Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в последний день тура было проведено в Лигах А, В и С 10 поединков.
В группе 3 Лиги А Англия сыграла вничью с Италией, а Венгрия 1:1 с Германией.
В группе 4 Нидерланды поделила очки дома с Польшей (2:2), а Уэльс с Бельгией (1:1).
В 1 группе Лиги С сборная Турции на выезде обыграла Люксембург и стала единоличным лидером с 9 очками в 3-х играх. В другой встрече Фарерские острова неожиданно одолели Литву - 2:1.
11 июня
Лига Наций, III тур
Лига А
3 группа
22:45. Англия – Италия – 0:0
22:45. Венгрия – Германия – 1:1
Очки: Италия - 5, Венгрия - 4, Германия - 3, Англия - 2.
4 группа
22:45. Нидерланды – Польша – 2:2
22:45. Уэльс – Бельгия – 1:1
Очки: Нидерланды - 7, Бельгия - 4, Польша - 4, Уэльс - 1.
Лига В
1 группа
17:00. Украина – Армения – 3:0
20:00. Ирландия – Шотландия – 3:0
Очки: Украина - 6 (2 игры), Ирландия - 3, Шотландия - 3 (2), Армения - 3.
3 группа
22:45. Черногория – Босния и Герцеговина – 1:1
22:45. Румыния – Финляндия – 1:0
Очки: Босния и Герцеговина - 5, Финляндия - 4, Черногория - 4, Румыния - 3.
Лига С
1 группа
20:00. Фарерские острова – Литва – 2:1
22:45. Люксембург – Турция – 0:2
Очки: Турция - 9, Люксембург - 6, Фарерские острова - 3, Литва - 0.