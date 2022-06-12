Лига Наций: Третья кряду победа Турции

Состоялись заключительные матчи третьего раунда Лиги Наций УЕФА.

Состоялись заключительные матчи третьего тура Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в последний день тура было проведено в Лигах А, В и С 10 поединков.

В группе 3 Лиги А Англия сыграла вничью с Италией, а Венгрия 1:1 с Германией.

В группе 4 Нидерланды поделила очки дома с Польшей (2:2), а Уэльс с Бельгией (1:1).

В 1 группе Лиги С сборная Турции на выезде обыграла Люксембург и стала единоличным лидером с 9 очками в 3-х играх. В другой встрече Фарерские острова неожиданно одолели Литву - 2:1.

11 июня

Лига Наций, III тур

Лига А

3 группа

22:45. Англия – Италия – 0:0

22:45. Венгрия – Германия – 1:1

Очки: Италия - 5, Венгрия - 4, Германия - 3, Англия - 2.

4 группа

22:45. Нидерланды – Польша – 2:2

22:45. Уэльс – Бельгия – 1:1

Очки: Нидерланды - 7, Бельгия - 4, Польша - 4, Уэльс - 1.

Лига В

1 группа

17:00. Украина – Армения – 3:0

20:00. Ирландия – Шотландия – 3:0

Очки: Украина - 6 (2 игры), Ирландия - 3, Шотландия - 3 (2), Армения - 3.

3 группа

22:45. Черногория – Босния и Герцеговина – 1:1

22:45. Румыния – Финляндия – 1:0

Очки: Босния и Герцеговина - 5, Финляндия - 4, Черногория - 4, Румыния - 3.

Лига С

1 группа

20:00. Фарерские острова – Литва – 2:1

22:45. Люксембург – Турция – 0:2

Очки: Турция - 9, Люксембург - 6, Фарерские острова - 3, Литва - 0.