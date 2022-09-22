Лига наций: Сегодня сборная Азербайджана сыграет со Словакией

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в Лиге наций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи сыграет в 1-й группе C-лиги со Словакией.
Поединок, который пройдет на стадионе имени Антона Малатински в Трнаве, начнется в 22:45 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать бригада шотландских арбитров во главе с Уильямом Колламом.
В другой игре группы Беларусь примет Казахстан.
22 сентября
Лига наций УЕФА
V тур
22:45. Словакия - Азербайджан
Судья: Уильям Коллам
Трнава. Стадион имени Антона Малатински.
Отметим, что лидирует в группе с 10 очками Казахстан. Словакия занимает второе место с 6 очками, Азербайджан - третье (4 очка), а Беларусь - последнее, имея в активе 2 очка.