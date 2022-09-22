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Лига наций: Сегодня сборная Азербайджана сыграет со Словакией

Лига наций: Сегодня сборная Азербайджана сыграет со Словакией Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в Лиге наций УЕФА по футболу.
Футбол
22 сентября 2022 г. 07:36
Лига наций: Сегодня сборная Азербайджана сыграет со Словакией

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в Лиге наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи сыграет в 1-й группе C-лиги со Словакией.

Поединок, который пройдет на стадионе имени Антона Малатински в Трнаве, начнется в 22:45 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать бригада шотландских арбитров во главе с Уильямом Колламом.

В другой игре группы Беларусь примет Казахстан.

22 сентября

Лига наций УЕФА

V тур

22:45. Словакия - Азербайджан

Судья: Уильям Коллам

Трнава. Стадион имени Антона Малатински.

Отметим, что лидирует в группе с 10 очками Казахстан. Словакия занимает второе место с 6 очками, Азербайджан - третье (4 очка), а Беларусь - последнее, имея в активе 2 очка.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi bu gün Slovakiya ilə qarşılaşacaq

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