Лига наций: Хорватия и Нидерланды вышли в финальную стадию

Стартовал шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Стартовал шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день в лигах А, С и D было проведено 10 матчей.

В 4-й группе дивизиона A сборная Нидерландов со счетом 1:0 обыграла в Амстердаме команду Бельгии. В составе хозяев гол забил Вирджил ван Дейк (73-я минута). Нидерланды заняли первое место в группе и вышли в плей-офф.

В Копенгагене Дания в шестом туре группового этапа группы 1 дивизиона А со счетом 2:0 победила Францию. В составе победителей голы забили Каспер Дольберг (34-я минута), Андреас Сков Ольсен (39).

В другом поединке группы 1 Хорватия на выезде обыграла австрийцев со счетом 3:1. Хорваты заняли первое место с 13 очками и вышли в финальную стадию Лиги наций. Датчане - вторые (12 очков), Франция - третья (5). Австрийцы заняли четвертое место (4 очка) и в следующем сезоне сыграют в дивизионе B.

Лига наций УЕФА

Групповой этап, VI тур

Лига А

1-я группа

22:45. Австрия — Хорватия — 1:3

22:45. Дания – Франция – 2:0

Очки: Хорватия - 13, Дания - 12, Франция - 5, Австрия - 4.

4 группа

22:45. Нидерланды - Бельгия - 1:0

22:45. Уэльс - Польша - 0:1

Очки: Нидерланды - 16, Бельгия - 10, Польша - 7, Уэльс - 1.

Лига С

1 группа

22:45. Фарерские острова – Турция – 2:1

22:45 Люксембург – Литва – 1:0

Очки: Турция - 13, Люксембург - 11, Фарерские острова - 8, Литва - 1.

3 группа

20:00. Словакия – Беларусь – 1:1

20:00. Азербайджан – Казахстан – 3:0

Очки: Казахстан - 13, Азербайджан - 10, Словакия - 7, Беларусь - 3.

Лига D

17:00. Андорра – Латвия – 1:1

17:00. Молдова – Лихтенштейн – 2:0

Очки: Латвия - 13, Молдова - 13, Андорра - 8, Лихтенштейн - 0.