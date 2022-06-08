Лига Наций: Германия сыграла вничью с Англией

Сборная Германии дома сыграла вничью с Англией в матче группового турнира Лиги наций — 1:1.

Сборная Германии дома сыграла вничью с Англией в матче группового турнира Лиги наций — 1:1.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Альянс Арена» в Мюнхене (Германия).

В составе хозяев гол забил Йонас Хофманн в начале второго тайма. Капитан англичан Харри Кейн сравнял счет ударом с пенальти в концовке матча.

На 14-й минуте встречи полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс не смог продолжить матч из-за повреждения. Его заменил Джуд Беллингем.

В турнирной таблице группы 3 лиги А Германия занимает третье место с 2 очками. Англия — последняя, имея 1 очко.

Отметим, что в следующем матче немцы сыграют против Венгрии, а Англия встретится с Италией. Оба матча пройдут 11 июня.