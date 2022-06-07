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Лига Наций: Германия принимает Англию, Турция в гостях сыграет с Литвой

Лига Наций: Германия принимает Англию, Турция в гостях сыграет с Литвой Сегодня пройдут очередные матчи второго тура группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Футбол
7 июня 2022 г. 07:32
Лига Наций: Германия принимает Англию, Турция в гостях сыграет с Литвой

Сегодня пройдут очередные матчи второго тура группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Лигах А, В и С состоятся 6 поединков.

Германия примет Англию в группе 3 Лиги А. В другой встрече группы Венгрия в родных стенах встретится с Италией.

В группе 1 Лиги C Турция сыграет в гостях с Литвой, а Люксембург с Фарерскими островами.

Лига Наций УЕФА

Лига А

3 группа

22:45. Германия - Англия

22:45. Италия - Венгрия

Очки: Венгрия - 3, Германия - 1, Италия - 1, Венгрия – 0.

Лига В

3 группа

20:00. Финляндия - Черногория

22:45. Босния и Герцеговина - Румыния

Очки: Черногория - 3, Босния и Герцеговина - 1, Финляндия - 1, Румыния – 0.

Лига С

1 группа

22:45. Фарерские острова - Люксембург

22:45. Литва - Турция

Очки: Турция - 3, Люксембург - 3, Литва - 0, Фарерские острова - 0

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Almaniya İngiltərəni qəbul edəcək, Türkiyə Litvanın qonağı olacaq

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