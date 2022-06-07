Лига Наций: Германия принимает Англию, Турция в гостях сыграет с Литвой

Сегодня пройдут очередные матчи второго тура группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в Лигах А, В и С состоятся 6 поединков.
Германия примет Англию в группе 3 Лиги А. В другой встрече группы Венгрия в родных стенах встретится с Италией.
В группе 1 Лиги C Турция сыграет в гостях с Литвой, а Люксембург с Фарерскими островами.
Лига Наций УЕФА
Лига А
3 группа
22:45. Германия - Англия
22:45. Италия - Венгрия
Очки: Венгрия - 3, Германия - 1, Италия - 1, Венгрия – 0.
Лига В
3 группа
20:00. Финляндия - Черногория
22:45. Босния и Герцеговина - Румыния
Очки: Черногория - 3, Босния и Герцеговина - 1, Финляндия - 1, Румыния – 0.
Лига С
1 группа
22:45. Фарерские острова - Люксембург
22:45. Литва - Турция
Очки: Турция - 3, Люксембург - 3, Литва - 0, Фарерские острова - 0