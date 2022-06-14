Лига Наций: Франция проиграла Хорватии, а Дания победила Австрию

Состоялись очередные матчи 4-го тура Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, во второй день в Лигах А, В и С состоялось еще 5 матчей.
В группе 1 Лиги A сборная Хорватии обыграла команду Франции со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Стад-де-Франс" в Париже.
Единственный мяч на пятой минуте с пенальти забил полузащитник Лука Модрич. Хорваты и французы встречались во втором туре Лиги Наций, тогда команды сыграли вничью (1:1). В другом поединке группы сборная Дании обыграла команду Австрии со счетом 2:0.
Лига Наций УЕФА
IV тур
13 июня
Лига А
1-я группа
22:45. Дания – Австрия – 2:0
22:45. Франция – Хорватия – 0:1
Очки: Дания - 9, Хорватия - 7, Австрия - 4, Франция - 2.
Лига В
2 группа
22:45. Исландия – Израиль – 2:2
Очки: Израиль - 5, Исландия - 3, Албания - 1.
Лига С
3 группа
18:00. Казахстан – Словакия – 2:1
20:00. Азербайджан – Беларусь – 2:0
Очки: Казахстан - 10, Словакия - 6, Азербайджан - 4, Беларусь - 2.