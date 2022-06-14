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Лига Наций: Франция проиграла Хорватии, а Дания победила Австрию

Лига Наций: Франция проиграла Хорватии, а Дания победила Австрию Состоялись очередные матчи 4-го тура Лиги Наций УЕФА по футболу.
Футбол
14 июня 2022 г. 00:44
Лига Наций: Франция проиграла Хорватии, а Дания победила Австрию

Состоялись очередные матчи 4-го тура Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, во второй день в Лигах А, В и С состоялось еще 5 матчей.

В группе 1 Лиги A сборная Хорватии обыграла команду Франции со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Стад-де-Франс" в Париже.

Единственный мяч на пятой минуте с пенальти забил полузащитник Лука Модрич. Хорваты и французы встречались во втором туре Лиги Наций, тогда команды сыграли вничью (1:1). В другом поединке группы сборная Дании обыграла команду Австрии со счетом 2:0.

Лига Наций УЕФА

IV тур

13 июня

Лига А

1-я группа

22:45. Дания – Австрия – 2:0

22:45. Франция – Хорватия – 0:1

Очки: Дания - 9, Хорватия - 7, Австрия - 4, Франция - 2.

Лига В

2 группа

22:45. Исландия – Израиль – 2:2

Очки: Израиль - 5, Исландия - 3, Албания - 1.

Лига С

3 группа

18:00. Казахстан – Словакия – 2:1

20:00. Азербайджан – Беларусь – 2:0

Очки: Казахстан - 10, Словакия - 6, Азербайджан - 4, Беларусь - 2.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFransa Xorvatiyaya uduzub, Danimarka Avstriyanı məğlub edib

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