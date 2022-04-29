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Лига конференций: В Англии победитель не определился, "Марсель" проиграл на выезде

Лига конференций: В Англии победитель не определился, "Марсель" проиграл на выезде Английский футбольный клуб "Лестер" дома сыграл вничью с итальянской "Ромой" со счетом 1:1 в первом матче полуфинала Лиги конференций.
Футбол
29 апреля 2022 г. 01:02
Лига конференций: В Англии победитель не определился, Марсель проиграл на выезде

Английский футбольный клуб "Лестер" дома сыграл вничью с итальянской "Ромой" со счетом 1:1 в первом матче полуфинала Лиги конференций.

Как передает Report, в составе "Лестера" гол забил Адемола Лукман (67-я минута). У "Ромы" отличился Лоренцо Пелегрино (15).

"Лестер" впервые в истории добрался до полуфинала еврокубков, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2017 году. "Рома" в прошлом сезоне уступила в полуфинале Лиги Европы английскому "Манчестер Юнайтед" (2:6, 3:2).

Ответный матч пройдет 5 мая в Риме.

На стадионе "Де Куйп (Фейеноорд)" в Роттердаме в рамках первого полуфинального матча "Фейеноорд" принимал "Марсель". Хозяева одержали победу - 3:2.

Ответный матч между "Марселем" и "Фейеноордом" пройдет 5 мая на стадионе "Велодром" в Марселе.

Финал турнира состоится 25 мая в Тиране.

Лига конференций проводится впервые, она является третьим по значимости клубным турниром в Европе.

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