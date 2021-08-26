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Лига конференций: завершился первый тайм матча "Маккаби" - "Нефтчи"

Лига конференций: завершился первый тайм матча "Маккаби" - "Нефтчи" В израильском городе Хайфа в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА стартовал ответный матч между "Маккаби" и "Нефтчи"
Футбол
26 августа 2021 г. 21:48
Лига конференций: завершился первый тайм матча Маккаби - Нефтчи

Завершился первый тайм ответного матча "Маккаби" - "Нефтчи" в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает командированный в Израиль журналист Report, первая часть игры завершилась со счетом 0:2 в пользу "Маккаби".

21:45

В матче "Маккаби" - "Нефтчи", проходящем в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА, забит второй гол.

Как передает Report, автором гола стал Омер Атцили.

21:20

Футболист "Маккаби" Сан Менахем забил первый гол в матче против "Нефтчи" в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, счет открылся на 20-ой минуте.

21:00

В израильском городе Хайфа в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА стартовал ответный матч между "Маккаби" и "Нефтчи".

Как передает командированный в Израиль журналист Report, игра началась в 21:00 по бакинскому времени на стадионе "Самми Офер". Встречу судит рефери ФИФА Александр Ставрев (Северная Македония).

Отметим, что первый матч, прошедший 19 августа в Баку, завершился ничьей – 3:3.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Neftçi" fasiləyə məğlub yollanıb

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