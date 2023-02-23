Лига конференций: Сегодня "Карабах" сыграет ответный матч с "Гентом"

Сегодня "Карабах" сыграет ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, представитель Агдама будет гостем бельгийского клуба "Гент". Игра, которая пройдет на "Геламко Арене", начнется в 00:00 по бакинскому времени. Ее будет обслуживать шотландский арбитр ФИФА Уильям Коллам.
Поскольку чемпион Азербайджана выиграл первую встречу в Баку со счетом 1:0, любая ничья или победа выведет команду в 1/8 финала.
Лига конференций УЕФА
Плей-офф, ответный матч
23 февраля
00:00. "Гент" (Бельгия) – "Карабах" (Азербайджан)
Судьи: Уильям Коллам, Фрэнсис Коннор, Дэвид Рам, Николас Уолш (все Шотландия)
Судьи VAR: Дэвид Кут, Ли Беттс (оба - Англия)
Первая игра - 0:1
Гент, "Геламко Арена".