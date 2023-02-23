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Лига конференций: Сегодня "Карабах" сыграет ответный матч с "Гентом"

Лига конференций: Сегодня "Карабах" сыграет ответный матч с "Гентом" Сегодня "Карабах" сыграет ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
23 февраля 2023 г. 07:31
Лига конференций: Сегодня Карабах сыграет ответный матч с Гентом

Сегодня "Карабах" сыграет ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, представитель Агдама будет гостем бельгийского клуба "Гент". Игра, которая пройдет на "Геламко Арене", начнется в 00:00 по бакинскому времени. Ее будет обслуживать шотландский арбитр ФИФА Уильям Коллам.

Поскольку чемпион Азербайджана выиграл первую встречу в Баку со счетом 1:0, любая ничья или победа выведет команду в 1/8 финала.

Лига конференций УЕФА

Плей-офф, ответный матч

23 февраля

00:00. "Гент" (Бельгия) – "Карабах" (Азербайджан)

Судьи: Уильям Коллам, Фрэнсис Коннор, Дэвид Рам, Николас Уолш (все Шотландия)

Судьи VAR: Дэвид Кут, Ли Беттс (оба - Англия)

Первая игра - 0:1

Гент, "Геламко Арена".

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" bu gün "Gent"lə cavab oyununa çıxacaq

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