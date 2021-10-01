Лига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"

В матче второго тура группы H Лиги конференций по футболу агдамский "Карабах" с крупным счетом в Никосии побеждает киприотскую "Омонию" со счетом 4:1.
Как передает Report, волевую победу "Карабаху" принесли Кади Боргес (52-я минута; 90+4), Рамиль Шейдаев (73-й) и Максим Медведев (79-й). У хозяев отличился Ян Лецякс (40-й).
"Карабах" забивает третий гол в ворота "Омонии" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА в Никосии.
Как передает Report, на 79-ой минуте мяч с 11-метровой отметки забил Максим Медведев - 3:1.
"Карабах" забил второй гол в ворота "Омонии".
Как передает Report, на 73-ой минуте мяч забил Рамиль Шейдаев - 2:1.
"Карабах" сравнял счет в матче против "Омонии" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА в Никосии.
Как передает Report, на 52-ой минуте Кади Боргес забил гол в ворота киприотского клуба.
Счет 1:1.
"Омония" открыла счет в матче против "Карабаха" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА в Никосии.
Как передает Report, на 40-ой минуте гол забил футболист хозяев поля Ян Лецякс.
На Кипре стартовал матч группового этапа Лиги Конференций УЕФА между "Омонией" и "Карабахом".
Как сообщает Report, матч на стадионе GSP в Никосии начался в 23:00 по бакинскому времени.
Встречу судит шотландский рефери ФИФА Бобби Мадден.