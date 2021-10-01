Лига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"

На Кипре стартовал матч группового этапа Лиги Конференций УЕФА между "Омонией" и "Карабахом".

В матче второго тура группы H Лиги конференций по футболу агдамский "Карабах" с крупным счетом в Никосии побеждает киприотскую "Омонию" со счетом 4:1.

Как передает Report, волевую победу "Карабаху" принесли Кади Боргес (52-я минута; 90+4), Рамиль Шейдаев (73-й) и Максим Медведев (79-й). У хозяев отличился Ян Лецякс (40-й).

00:39

"Карабах" забивает третий гол в ворота "Омонии" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА в Никосии.

Как передает Report, на 79-ой минуте мяч с 11-метровой отметки забил Максим Медведев - 3:1.

00:32

"Карабах" забил второй гол в ворота "Омонии".

Как передает Report, на 73-ой минуте мяч забил Рамиль Шейдаев - 2:1.

00:11

"Карабах" сравнял счет в матче против "Омонии" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА в Никосии.

Как передает Report, на 52-ой минуте Кади Боргес забил гол в ворота киприотского клуба.

Счет 1:1.

23:40

"Омония" открыла счет в матче против "Карабаха" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА в Никосии.

Как передает Report, на 40-ой минуте гол забил футболист хозяев поля Ян Лецякс.

23:00

На Кипре стартовал матч группового этапа Лиги Конференций УЕФА между "Омонией" и "Карабахом".

Как сообщает Report, матч на стадионе GSP в Никосии начался в 23:00 по бакинскому времени.

Встречу судит шотландский рефери ФИФА Бобби Мадден.