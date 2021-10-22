Лига конференций: Завершился третий тур группового этапа

Завершился третий тур группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Завершился третий тур группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в группе H "Карабах" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в Баку - 2:1. В другом матче группы "Базель" победил кипрскую "Омонию" со счетом 3:1.

После этой победы "Базель" поднялся на первое место с 7 очками, опережая представителя Агдама только по количеству забитых мячей. "Омония" занимает последнее место с 1 очком.

Сенсация была зафиксирована в группе C. Итальянская "Рома" уступила "Будё Глимт" в Норвегии 1:6.

Лига конференций УЕФА, групповой этап

III тур

Группа А.

18:30. ХИК (Финляндия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:5

20:45. "Алашкерт" (Армения) - ЛАСК (Австрия) - 0:3

Очки: "Маккаби" - 7, ЛАСК - 7, ХИК - 3, "Алашкерт" - 0.

Группа В.

20:45. "Анортосис" (Кипр) - "Флора" (Эстония) - 2:2

23:00. Партизан (Сербия) - Гент (Бельгия) - 0:1

Очки: "Партизан" - 6, "Гент" - 6, "Флора" - 1, "Анортосис" - 1.

Группа C.

20:45. "Будё Глимт" (Норвегия) - "Рома» (Италия) - 6:1

23:00. ЦСКА-София (Болгария) - "Заря" (Луганск, Украина)

Очки: "Рома" - 6, "Будё Глимт" - 4, "ЦСКА-София" - 1, "Заря" - 0.

Группа D.

23:00. ЧФР (Клуж, Румыния) - AZ (Нидерланды) - 0:1

23:00. "Яблонец" (Чехия) - "Рандерс" (Дания) - 2:2

Очки: АЗ - 7, "Яблонец" - 4, "Рандерс - 3, ЧФР - 1.

Группа E.

20:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Юнион Берлин" (Германия) - 3:1

20:45. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Славия" (Прага, Чехия) - 1:0

Очки: "Фейеноорд" - 4, "Маккаби" - 1, "Славия" - 3, "Юнион Берлин" - 3.

Группа F.

20:45. "Копенгаген" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:2

23:00. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:0

Очки: ПАОК - 7, "Копенгаген" - 6, "Слован" - 4, "Линкольн" - 0.

Группа G.

20:45. "Витесс" (Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:0

20:45. "Мура" (Словения) - "Ренн" (Франция) - 1:2

Очки: "Ренн" - 7, "Витесс" - 6, "Тоттенхэм" - 4, "Мура" - 0.

Группа H.

20:45. "Карабах» (АЗЕРБАЙДЖАН) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1

23:00. "Базель" (Швейцария) - "Омония" (Кипр) - 3:1.

Очки: "Базель" - 7, "Карабах" - 7, "Омония" - 1, "Кайрат" - 1.