Лига конференций: Завершился третий тур группового этапа

Завершился третий тур группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в группе H "Карабах" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в Баку - 2:1. В другом матче группы "Базель" победил кипрскую "Омонию" со счетом 3:1.
После этой победы "Базель" поднялся на первое место с 7 очками, опережая представителя Агдама только по количеству забитых мячей. "Омония" занимает последнее место с 1 очком.
Сенсация была зафиксирована в группе C. Итальянская "Рома" уступила "Будё Глимт" в Норвегии 1:6.
Лига конференций УЕФА, групповой этап
III тур
Группа А.
18:30. ХИК (Финляндия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:5
20:45. "Алашкерт" (Армения) - ЛАСК (Австрия) - 0:3
Очки: "Маккаби" - 7, ЛАСК - 7, ХИК - 3, "Алашкерт" - 0.
Группа В.
20:45. "Анортосис" (Кипр) - "Флора" (Эстония) - 2:2
23:00. Партизан (Сербия) - Гент (Бельгия) - 0:1
Очки: "Партизан" - 6, "Гент" - 6, "Флора" - 1, "Анортосис" - 1.
Группа C.
20:45. "Будё Глимт" (Норвегия) - "Рома» (Италия) - 6:1
23:00. ЦСКА-София (Болгария) - "Заря" (Луганск, Украина)
Очки: "Рома" - 6, "Будё Глимт" - 4, "ЦСКА-София" - 1, "Заря" - 0.
Группа D.
23:00. ЧФР (Клуж, Румыния) - AZ (Нидерланды) - 0:1
23:00. "Яблонец" (Чехия) - "Рандерс" (Дания) - 2:2
Очки: АЗ - 7, "Яблонец" - 4, "Рандерс - 3, ЧФР - 1.
Группа E.
20:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Юнион Берлин" (Германия) - 3:1
20:45. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Славия" (Прага, Чехия) - 1:0
Очки: "Фейеноорд" - 4, "Маккаби" - 1, "Славия" - 3, "Юнион Берлин" - 3.
Группа F.
20:45. "Копенгаген" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:2
23:00. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:0
Очки: ПАОК - 7, "Копенгаген" - 6, "Слован" - 4, "Линкольн" - 0.
Группа G.
20:45. "Витесс" (Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:0
20:45. "Мура" (Словения) - "Ренн" (Франция) - 1:2
Очки: "Ренн" - 7, "Витесс" - 6, "Тоттенхэм" - 4, "Мура" - 0.
Группа H.
20:45. "Карабах» (АЗЕРБАЙДЖАН) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1
23:00. "Базель" (Швейцария) - "Омония" (Кипр) - 3:1.
Очки: "Базель" - 7, "Карабах" - 7, "Омония" - 1, "Кайрат" - 1.