​Лига Европы: все результаты матчей 1/8 финала

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 12-13 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает Report, в этом туре "Днепр" минимально одолел "Аякс", "Брюгге" взял верх над "Бешикташем", "Зенит" обыграл "Торино", а "Динамо" проиграло в гостях "Наполи".

Таковы результаты всех матчей:

"Зенит" - "Торино" - 2:0

"Днепр" – "Аякс" - 1:0

"Вольфсбург" – "Интер" - 3:1

"Брюгге" – "Бешикташ" - 2:1

"Эвертон" – "Динамо" Киев - 2:1

"Наполи" – "Динамо" Москва - 3:1

"Вильярреал" – "Севилья" - 1:3

"Фиорентина" – "Рома" - 1:1