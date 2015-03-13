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    ​Лига Европы: все результаты матчей 1/8 финала

    Днепр минимально одолел Аякс, Брюгге взял верх над Бешикташем

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 12-13 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

    Как передает Report, в этом туре "Днепр" минимально одолел "Аякс", "Брюгге" взял верх над "Бешикташем", "Зенит" обыграл "Торино", а "Динамо" проиграло в гостях "Наполи".

    Таковы результаты всех матчей:

    "Зенит" - "Торино" - 2:0

    "Днепр" – "Аякс" - 1:0

    "Вольфсбург" – "Интер" - 3:1

    "Брюгге" – "Бешикташ" - 2:1

    "Эвертон" – "Динамо" Киев - 2:1

    "Наполи" – "Динамо" Москва - 3:1

    "Вильярреал" – "Севилья" - 1:3

    "Фиорентина" – "Рома" - 1:1

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