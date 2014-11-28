​Лига Европы. Все результаты дня

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Как передает Report, азербайджанский “Карабах“, ведущий борьбу в группе "F", в гостях сыграл вничью с "Сент-Этьеном" со счётом 1:1.

В другом матче Миланский «Интер» обыграл украинский «Днепр» (2:1) и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Другие результаты 5-го тура:

Группа А

«Вильярреал» (Испания) – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) – 2:2

«Цюрих» (Швейцария) – «Аполлон» (Кипр) – 3:1

Группа В

ХИК (Финляндия) – «Копенгаген» (Дания) – 2:1

«Торино» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия) – 0:0

Группа С

«Астерас» (Греция) – «Бешикташ» (Турция) – 2:2

«Тоттенхэм» (Англия) – «Партизан» (Сербия) – 1:0

Группа D

«Селтик» (Шотландия) – «Зальцбург» (Австрия) – 1:3

«Астра» (Румыния) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 1:0

Группа Е

«Эшторил» (Португалия) – ПСВ (Голландия) – 3:2 (матч прерван после первого тайма из-за дождя)

«Динамо» (Москва, Россия) – «Панатинаикос» (Греция) – 2:1

Группа F

«Интер» (Италия) – «Днепр» (Украина) – 2:1

«Сент-Этьен» (Франция) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:1

Группа G

«Фейеноорд» (Голландия) – «Севилья» (Испания) – 2:0

«Риека» (Хорватия) – «Стандард» (Бельгия) – 2:0

Группа Н

«Вольфсбург» (Германия) – «Эвертон» (Англия) – 0:2

«Краснодар» (Россия) – «Лилль» (Франция) – 1:1

Группа I

«Спарта» (Чехия) – «Наполи» (Италия) – 0:0

«Слован» (Словакия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 1:3

Группа J

«Ольборг» (Дания) – «Стяуа» (Румыния) – 1:0

«Динамо» (Киев, Украина) – «Риу Аве» (Португалия) – 2:0

Группа К

«Генгам» (Франция) – «Фиорентина» (Италия) – 1:2

«Динамо» (Беларусь) – ПАОК (Греция) – 0:2

Группа L

«Трабзонспор» (Турция) – «Металлист» (Украина) – 3:1

«Локерен» (Бельгия) – «Легия» (Польша) – 1:0