Лига Европы УЕФА: Сегодня в продажу поступят билеты на матч "Карабах" - ФКСБ

Билеты на матч "Карабах" - ФКСБ (Румыния) в рамках VII тура Лиги Европы УЕФА поступят в продажу сегодня в 12:00.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, цена билетов на игру составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов.

Стоимость билетов в VIP-секторы - 300 манатов.

Болельщики могут приобрести билеты в точках продаж iTicket.az (онлайн-продажа на iTicket.az), в фан-шопе ФК "Карабах" в ТЦ Park Bulvar и в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ стартует 23 января в 21:45 на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.