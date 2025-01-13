О нас

Лига Европы УЕФА: Сегодня в продажу поступят билеты на матч "Карабах" - ФКСБ

Лига Европы УЕФА: Сегодня в продажу поступят билеты на матч "Карабах" - ФКСБ
Футбол
13 января 2025 г. 09:34
Лига Европы УЕФА: Сегодня в продажу поступят билеты на матч Карабах - ФКСБ

Билеты на матч "Карабах" - ФКСБ (Румыния) в рамках VII тура Лиги Европы УЕФА поступят в продажу сегодня в 12:00.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, цена билетов на игру составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов.

Стоимость билетов в VIP-секторы - 300 манатов.

Болельщики могут приобрести билеты в точках продаж iTicket.az (онлайн-продажа на iTicket.az), в фан-шопе ФК "Карабах" в ТЦ Park Bulvar и в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ стартует 23 января в 21:45 на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: “Qarabağ” - FCSB matçının biletləri bu gün satışa çıxacaq

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi