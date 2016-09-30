Лига Европы УЕФА: результаты II тура группового турнира

30 сентября, 2016 08:19

Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ В групповом турнире Лиги Европы УЕФА состоялись поединки второго тура. Как передает Report, всего в 24 поединках тура хозяевам удалось одержать 16 побед при 5 ничьих, 3 поражениях и разнице мячей 46:15. Результаты матчей 3-го тура. Группа А - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Заря" (Луганск, УКРАИНА) - 1:0, "Фенербахче" (Турция) - "Фейеноорд" (Голландия) - 1:0. Турнирное положение: "Фенербахче" - 4 очка, "Фейеноорд" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3, "Заря" - 1. Группа В - "Астана" (Казахстан) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 0:0, "Олимпиакос" (Греция) - АПОЕЛ (Кипр) - 0:1. Турнирное положение: АПОЕЛ - 6 очков, "Олимпиакос" - 3, "Янг Бойз" - 1, "Астана" - 1. Группа С - "Габала" (Азербайджан) - "Майнц-05" (Германия) - 2:3, "Сент-Этьен" (Франция) - "Андерлехт" (Бельгия) - 1:1. Турнирное положение: "Майнц-05" - 4 очка, "Андерлехт" - 4, "Сент-Этьен" - 2, "Габала" - 0. Группа D - "Зенит" (Россия) - "Алкмаар" (Голландия) - 5:0, "Дандолк" (Ирландия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:0. Турнирное положение: "Зенит" - 6 очков, "Дандолк" - 4, "Алкмаар" - 1, "Маккаби" - 0. Группа Е - "Аустрия" (Австрия) - "Виктория" (Чехия) - 0:0, "Рома" (Италия) - "Астра" (Румыния) - 4:0. Турнирное положение: "Рома" - 4 очка, "Аустрия" - 4, "Виктория" - 2, "Астра" - 0. Группа F - "Атлетик" (Испания) - "Рапид" (Австрия) - 1:0, "Генк" (Бельгия) - "Сассуоло" (Италия) - 3:1. Турнирное положение: "Атлетик" - 3 очка, "Генк" - 3, "Рапид - 3," Сассуоло "- 3. Группа G - "Аякс" (Голландия) - "Стандард" (Бельгия) - 1:0, "Сельта" (Испания) - "Панатинаикос" (Греция) - 2:0. Турнирное положение: "Аякс" - 6 очков, "Сельта" - 4, "Стандард" - 1, "Панатинаикос" - 0. Группа Н - "Шахтер" (Донецк, УКРАИНА) - "Брага" (Португалия) - 2:0, "Гент" (Бельгия) - "Коньяспор" (Турция) - 2:0. Турнирное положение: "Шахтер" - 6 очков, "Гент" - 4, "Брага" - 1, "Коньяспор" - 0. Группа I - "Шальке-04" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:1, "Краснодар" (Россия) - "Ницца" (Франция) - 5:2. Турнирное положение: "Краснодар" - 6 очков, "Шальке-04" - 6, "Зальцбург" - 0, "Ницца" - 0. Группа J - "Фиорентина" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан) - 5:1, "Слован" (Чехия) - ПАОК (Греция) - 1:2. Турнирное положение: "Фиорентина" - 4 очка, ПАОК - 4, "Слован" - 1, "Карабах" - 1. Группа К - "Спарта" (Чехия) - "Интер" (Италия) - 3:1, "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Саутгемптон" (Англия) - 0:0. Турнирное положение: "Хапоэль" - 4 очка, "Саутгемптон" - 4, "Спарта" - 3, "Интер" - 1. Группа L - "Цюрих" (Швейцария) - "Османлиспор" (Турция) - 2:1, "Стяуа" (Румыния) - "Вильярреал" (Испания) - 1:1. Турнирное положение: "Вильярреал" - 4 очка, "Цюрих" - 3, "Османлиспор" - 3, "Стяуа" - 1. Матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА пройдут 20 октября.