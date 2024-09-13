Лига Европы УЕФА: Обнародована ​​стоимость билетов на матч "Карабах" - "Тоттенхэм"

В рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА обнародована стоимость билетов для болельщиков команды гостей на матч между английским "Тоттенхэмом" и азербайджанским "Карабахом".

В рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА обнародована стоимость билетов для болельщиков команды гостей на матч между английским "Тоттенхэмом" и азербайджанским "Карабахом".

Как сообщает Report, билет на матч, который пройдет на стадионе Tottenham Hotspur Stadium, стоит 80 AZN.

Для болельщиков, желающих поддержать агдамский клуб, ваучеры доступны для покупки онлайн на iTicket.az. Эти ваучеры необходимо обменять на билеты в день матча в пункте напротив сектора Block 503 на стадионе.

Отметим, что матч "Тоттенхэм" - "Карабах" состоится 26 сентября в 23:00 по бакинскому времени.