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    Лига Европы: Состоялась жеребьевка 1/8 финала

    Милан стал соперником Арсенала

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон. Состав пар определился по "слепой жеребьевке".

    То есть, до этого не было распределения на сеянный и не сеянный, и по странам. Единственным исключением были команды России и Украины, которым представили возможность не быть соперниками. Это связано с известными политическими отношениями между двумя странами.

    В 1/8 финала встретятся:

    "Лацио" (Италия) - "Динамо" (Киев, Украина)

    "Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия)

    "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Москва, Россия)

    МОИК (Москва, Россия) - "Лион" (Франция)

    "Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Бильбао, Испания)

    "Спортинг" (Португалия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия)

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Зальцбург" (Австрия)

    "Милан" (Италия) - "Арсенал" (Англия).

    Матчи пройдут 8 и 15 марта. Первые встречи пройдут на стадионах команд, названия которых указаны первыми.  

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