Лига Европы: Состоялась жеребьевка 1/8 финала

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон. Состав пар определился по "слепой жеребьевке".

То есть, до этого не было распределения на сеянный и не сеянный, и по странам. Единственным исключением были команды России и Украины, которым представили возможность не быть соперниками. Это связано с известными политическими отношениями между двумя странами.

В 1/8 финала встретятся:

"Лацио" (Италия) - "Динамо" (Киев, Украина)

"Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия)

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Москва, Россия)

МОИК (Москва, Россия) - "Лион" (Франция)

"Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Бильбао, Испания)

"Спортинг" (Португалия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Зальцбург" (Австрия)

"Милан" (Италия) - "Арсенал" (Англия).

Матчи пройдут 8 и 15 марта. Первые встречи пройдут на стадионах команд, названия которых указаны первыми.