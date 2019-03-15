Лига Европы: Состоялась жеребьевка 1/4 финала и полуфинала

Состоялась жеребьевка 1/4 финала и полуфинала Лиги Европы УЕФА и предстоящего в Баку финала.

Как сообщает Report, состав пар определился на церемонии в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

1/4 финала

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия)

"Славия" (Чехия) - "Челси" (Англия)

1/2 финала

Победители пар Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия), "Вильяреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания)

Победители пар "Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия) , "Славия" (Чехия) - "Челси" (Англия)

В финале номинальным хозяином поля станет победитель пар "Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия) и "Славия" (Чехия) - "Челси" (Англия).

Отметим, что команды, названия которых выйдут первыми, проведут первый матч дома.

1/4 финала состоится 11 и 18 апреля, полуфинал - 2 и 9 мая.

Финальная встреча пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.